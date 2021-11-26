Spor yazarları Olympiakos-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL: OLMAZ!

Bir teknik direktör var ki; dost mu, düşman mı belli değil! Böyle bir adama iki kez şans verdi Fenerbahçe! Tuhaf olan da işte bu! Messi'yi, Ronaldo'yu versen, "tuhaflığından" kesecek olan bu adam ne yazık ki Fenerbahçe teknik direktörü…