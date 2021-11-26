Spor yazarları Olympiakos-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ: EKSİK VE YETERSİZ
Tamam-devam maçına çıktılar… Pereira, derbi kazanan takımı mecburiyetler dışında bozmadı. Taktikte aynıydı ve doğru bir ilk yarı geçirdiler. Rakip kaleye gitmeyi deneyen, bir topu direkten dönen, Berisha ile fırsatlar bulan rakibe de imkan tanımayan bir oyunla devre bitti. Son dakikada yenilen gol Pereira'nın anlamsız üçlüsüne dönüldükten sonra oldu.
Yine rakip kanattan geldi, yine merkezde eksik kaldılar ve yine rakip topa değdi. İlk 45'de böyle bir maçta ne rakibe göre özel bir hazırlık yapıldığını gördük, ne de galibiyet dışındaki her sonucun 'kötü' olduğu bir 90 dakikada bunu gerçekleştirecek hırsı...
İkinci 45'de 'yenilmemek' için oynayan bir takım vardı sahada. Buna karşı koyan 2 oyuncu vardı; İrfan Can ve Mert Hakan... İrfan'ın oyundan alınmasıyla birlikte, teslim bayrağı da çekildi. Rakip kaleye bile gidemediler.