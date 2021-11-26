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Fenerbahçe'yi yıkan golde flaş aslan detayı! Tiquinho Soares...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Yunan ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Tiquinho Soares atarken, Brezilyalı futbolcunun gol sevincindeki 'aslan' detayı ise dikkat çekti. İşte o ayrıntı....  (Uğur Sarıkaya / DETAY HABER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 15:53
Fenerbahçe'yi yıkan golde flaş aslan detayı! Tiquinho Soares...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 5. sınavında Atina'da Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kanarya gruptan çıkma şansını kaybetti. Yunan ekibi ise bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Olympiakos'a üç puanı getiren golü 90. dakikada Tiquinho Soares kaydederken, Brezilyalı futbolcunun gol sevincindeki detay ise dikkat çekti.

ASLAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Golden sonra kale arkası tribünlerine koşan Tiquinho, şortunu sıyararak taraftarlara bacağındaki 'aslan' dövmesini göstererek kükreme hareketi yaptı.

Olympiakos'un simgesi olan 'Aslan'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da sembolü olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

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