Fenerbahçe'yi yıkan golde flaş aslan detayı! Tiquinho Soares...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 5. sınavında Atina'da Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kanarya gruptan çıkma şansını kaybetti. Yunan ekibi ise bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Olympiakos'a üç puanı getiren golü 90. dakikada Tiquinho Soares kaydederken, Brezilyalı futbolcunun gol sevincindeki detay ise dikkat çekti.

ASLAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Golden sonra kale arkası tribünlerine koşan Tiquinho, şortunu sıyararak taraftarlara bacağındaki 'aslan' dövmesini göstererek kükreme hareketi yaptı.

Olympiakos'un simgesi olan 'Aslan'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da sembolü olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

İŞTE O SEVİNÇ: