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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberi: Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kanarya'da Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 20:06
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

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