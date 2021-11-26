Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! O isim İstanbul'a davet edildi

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini mutlaka uzatmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi.



Takvim'in haberine göre yönetim, Ferdi'nin menajeri Rob Janssen'i görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet etti. İsmi başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla geçen yıldız futbolcuyla ilgili sorunu en geç ocak ayına kadar çözmek isteyen Başkan Ali Koç'un menajer Rob Janssen'le görüşmeleri bizzat yapacağı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi.