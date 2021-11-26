Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil'in menajerinden Ali Koç'a: Medya önünde eleştirmemeliydi!

2020-21 sezonunun devre arasında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sezon sonuna kadar olan bölümü sakatlıklarla boğuşarak geçirmişti. Bu sezona oldukça iyi bir giriş yapan ve Galatasaray'a attığı golle takımının en golcü ismi konumuna gelen Mesut Özil, sakatlığından dolayı Olympiakos'a karşı oynanan maçta forma giyememişti.

Sezon başından itibaren teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı konuşulan Mesut Özil ile ilgili başkan Ali Koç açıklama yapmıştı. Galatasaray derbisi öncesi kulüp televizyonuna konuşan Koç şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."

MENAJERİNDEN SERT YANIT!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin ardından Alman basınına açıklamalarda bulunan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Söğüt, Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin şunları söyledi;

"Normalde bu konuları doğrudan oyuncu ile görüşürsünüz. Medya aracılığıyla dile getirmezsiniz. Başkanla sürekli temas halindeyim ancak bana bu eleştiriden bahsetmedi bile. Mesut'un yeni sponsorluk anlaşması yok. Bu adamlar milyonlar kazanıyor. Elbette bu paralarla bir şeyler yapmak zorundalar. Bunu yalnızca Mesut değil bütün futbolcular yapıyor."

KREDİSİNİ ARTIRDI!

Haberde ayrıca, Mesut Özil'in performansının geldiği günden bu yana tartışıldığı ancak derbide attığı golle taraftarlar nezdinde kredisini artırdığı belirtildi.