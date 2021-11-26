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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae bildiğiniz gibi

Fenerbahçe'nin bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Kim Min Jae, performansı ile yine öne çıkan isimlerden oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae bildiğiniz gibi

Fenerbahçe'nin bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Kim Min Jae, performansı ile yine öne çıkan isimlerden oldu. Güney Koreli stoper, Olympiakos karşı yaptığı kritik müdahalelerle yalnızca takımının değil sahanın da en iyileri arasında yer aldı. 90 dakika oyunda kalan yıldız oyuncu, 4 top uzaklaştırma oynarken, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazandı.

SZALAI YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Szalai, dün yine yedek soyundu. Teknik Direktörü Vitor Pereira, G.Saray derbisinde kulübede oturttuğu Macar stoperi, 78. dakikada Novak'ın yerine oyuna aldı. Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'de savunmanın göbeğinde Kim ve Tisserand ikilisini tercih etti.

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