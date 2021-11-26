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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temnsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi ancak sarı-lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında son 16'ya kalmak için devam edecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 10:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Yunanistan'da beklenmedik bir mağlubiyet alan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Gruptaki diğer maçta Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, üçüncü sırada yer aldı ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Play-off turunda, Konferans Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren bir takımla eşleşecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar tamamlanmadı. Dolayısıyla ikinci sırada yer alacak takımlar henüz kesinleşmedi ancak güncel puan durumuna göre ikinci sırada yer alan ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında görülen ekipler şöyle...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Roma (İtalya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Tottenham (İngiltere)

Karabağ (Azerbaycan)

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