FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte yanıtı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Yunanistan'da beklenmedik bir mağlubiyet alan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Gruptaki diğer maçta Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, üçüncü sırada yer aldı ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Play-off turunda, Konferans Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren bir takımla eşleşecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşiyor.