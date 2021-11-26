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FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi sınıfta kaldı

Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, dünkü performansıyla vasatın altında kaldı. 78 dakika oyunda kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 27 kez topla buluştu, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi sınıfta kaldı
Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, dünkü performansıyla vasatın altında kaldı. 78 dakika oyunda kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 27 kez topla buluştu, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybeden genç futbolcu; orta yapamadı ve şut çekemedi. Performansıyla geldiği günden bu yana eleştiri toplayan Uruguaylı futbolcu, dün de sosyal medyada Fenerbahçelilerin en çok eleştirdiği isimlerden biriydi.
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