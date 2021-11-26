FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi sınıfta kaldı

Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, dünkü performansıyla vasatın altında kaldı. 78 dakika oyunda kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 27 kez topla buluştu, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı.
Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, dünkü performansıyla vasatın altında kaldı. 78 dakika oyunda kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 27 kez topla buluştu, yüzde 81 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybeden genç futbolcu; orta yapamadı ve şut çekemedi. Performansıyla geldiği günden bu yana eleştiri toplayan Uruguaylı futbolcu, dün de sosyal medyada Fenerbahçelilerin en çok eleştirdiği isimlerden biriydi.