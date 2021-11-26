FENERBAHÇE HABERLERİ - Canına okudu

Yunanistan'da Vitor Pereira'nın ikinci 45'teki tercihleri pahalıya mal oldu. Portekizli hocanın geç ve yanlış oyuncu tercihleri ile 4 formasyondan 3'lüye geçmesi yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. İlk yarıdaki iyi futbolunu ikinci devrede sürdüremeyen sarı-lacivertliler, 65. dakikadaki değişikliklerden sonra oyunun kontrolünü Olympiakos'a bıraktı. Takımın yıldız ismi İrfan Can Kahveci ile Zajc'ın çıkarılıp, Pelkas ve Max Meyer'in oyuna girdiği dakikalardan sonra hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe, Szalai-Novak değişikliğinin ardından da sistemi değiştirdi. 78'den sonra 3'lü savunmaya geçen sarı- lacivertliler, hücuma çıkamadığı gibi kalesinde de daha fazla pozisyon vermeye başladı ve 90'da Tiquinho'nun golüne engel olamadı. Bu sezonun formda isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun 78'e kadar oyuna alınmaması da taraftarların eleştirisini aldı.

TAM DÖRT EKSİK

Kanarya, Yunanistan deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Tedavileri devam eden Altay, Valencia, Mesut Özil ile sakatlığı geçmesine rağmen hazır olmayan Gustavo dün görev alamadı. UEFA listesinde yer almayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da forma giyemedi.

BU KEZ OSAYI

Galatasaray derbisinde sağ bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu, dün akşam dinlendirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos'a karşı bu bölgede Osayi'ye forma verdi. Portekizli hoca, son maçın kadrosundan sakat olan Mesut Özil'in yokluğunda da Diego Rossi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.