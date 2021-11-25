FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Fenerbahçe eski yıldızı için ısrarını sürdürüyor. Devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için ilk hamlesini yaptı.





Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Lazio ile yaptığı görüşmede oyuncularını kiralamak istediklerini belirtti. Ancak İtalyanlar bir türlü verim alamadıkları Kosovalı yıldızı bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti.



