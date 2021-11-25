FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Fenerbahçe eski yıldızı için ısrarını sürdürüyor. Devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için ilk hamlesini yaptı.
Fenerbahçe eski yıldızı için ısrarını sürdürüyor. Devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için ilk hamlesini yaptı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Lazio ile yaptığı görüşmede oyuncularını kiralamak istediklerini belirtti. Ancak İtalyanlar bir türlü verim alamadıkları Kosovalı yıldızı bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti.
İtalyan kulübü, "Vedat'ı satmak istiyoruz. Alıcı çıkmazsa kiralamayı düşünüyoruz. Bunun için de önümüzde daha zaman var. İlerleyen günlerde durum netleşir" diyerek Fenerbahçe Yönetimi ile görüşmelerini sonlandırdı. Bu açıklamalar üzerine Sarı-Lacivertli Yönetim bekleme kararı aldı.