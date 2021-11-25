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FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'in peşine düştü. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kiralamak için İtalyan ekibi Lazio'ya ilk teklifini yaptı. Lazio yönetimi ise, "Onu kiralamayı düşünmüyoruz. Satmayı planlıyoruz. Alıcı çıkmazsa kiralayacağız” cevabını verdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Fenerbahçe eski yıldızı için ısrarını sürdürüyor. Devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için ilk hamlesini yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Lazio ile yaptığı görüşmede oyuncularını kiralamak istediklerini belirtti. Ancak İtalyanlar bir türlü verim alamadıkları Kosovalı yıldızı bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

İtalyan kulübü, "Vedat'ı satmak istiyoruz. Alıcı çıkmazsa kiralamayı düşünüyoruz. Bunun için de önümüzde daha zaman var. İlerleyen günlerde durum netleşir" diyerek Fenerbahçe Yönetimi ile görüşmelerini sonlandırdı. Bu açıklamalar üzerine Sarı-Lacivertli Yönetim bekleme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşme gerçekleşti! İşte Lazio'nun Vedat Muriqi cevabı

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 10 karşılaşmada forma giyen Vedat Muriqi gol atma başarısı gösteremedi. 27 yaşındaki Vedat Muriqi, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 19 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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