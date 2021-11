"Gerçek Fenerbahçeli oldum"

Derbi zaferini getiren golü atan Crespo, dün basının karşısına çıktı. F.Bahçe'nin Portekizli oyuncusu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte 25 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri: "Maçtan önce Mesut gerçek bir Fenerbahçeli olmak için Galatasaray 'a gol atmak gerektiğini söylemişti. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Gerçek bir Fenerbahçeli oldum. Gol sevincimde de şunu göstermek istedim; işime odaklıyım. Her zaman, her maçta bana şans geldiğinde elimden gelenin yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyorum. Bunu anlatmak istedim. Tabii ki farklı gol sevinci yaptığım da oluyor. O an ne hissettiğim ve o golün ne anlam ifade ettiğine göre değişebilir. Taraftarlarımız ne kadar büyük olduklarını da gösterdi. Onların desteği bizim için çok önemli."