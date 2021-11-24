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Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, rotasını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Olympiakos maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Perşembe akşamı Atina'da oynanacak karşılaşmadan üç puanla ayrılıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:46
Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Süper Lig'in 13. haftasındadi dev derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, Avrupa'da da zafer peşinde. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında 25 Kasım Perşembe akşamı Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan sakatlığı bulunan Mesut Özil'in de durumu kritik. Yıldız isim, zorlu mücadelede forma giyemeyebilir.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Fenerbahçe'de UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

ZAJC KART SINIRINDA
Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

OLYMPIAKOS LİGİNDE LİDER
Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

AVRUPA LİGİ'NDE 123. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

PEREIRA İLE AVRUPA'DA 23. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.

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