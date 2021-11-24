Fenerbahçe'de son durum ne? Olympiakos maçında yoklar

Süper Lig'in 13. haftasındadi dev derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, Avrupa'da da zafer peşinde. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında 25 Kasım Perşembe akşamı Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.