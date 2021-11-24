Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

PEREIRA: BİR STOPERİN DIŞARIDA KALMASI GEREKİYORDU

Pereira, maç öncesi kendisine yöneltilen Szalai sorusuna ilişkin, "Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu o yüzden Szalai yedek başlayacak. Kendisi takım ruhu çok yüksek bir oyuncu. Min Jae ve Tisserand başlayacak ancak hepsi çok iyi oyuncular ve kulübe bağlılıkları yüksek. Hepsi takıma yardım etmek istiyor. Bugün de ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." demişti.