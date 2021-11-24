Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai, adım adım Chelsea'ye transfer oluyor. Footballinsider'da yer alan habere göre; Fenerbahçeli Szalai'nin Chelsea'ye transferi için sürpriz bir toplantı tertip edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr - Ömer Aykut Özaşkın | DIŞ HABERLER)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:35 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:47
Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 'Zirve yarışında bende varım!' diyerek taraftarını heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Maç öncesi açıklanan ilk 11'lerde Vitor Pereira'nın en büyük sürprizi, Attila Szalai olmuştu. Portekizli teknik adam Attila Szalai'ye ilk 11'de yer vermezken, Kim Min-Jae ve Tisserand'ı ilk 11'de değerlendirmiş, sağ bekte Ferdi, sol bekte Novak oynamıştı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

PEREIRA: BİR STOPERİN DIŞARIDA KALMASI GEREKİYORDU
Pereira, maç öncesi kendisine yöneltilen Szalai sorusuna ilişkin, "Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu o yüzden Szalai yedek başlayacak. Kendisi takım ruhu çok yüksek bir oyuncu. Min Jae ve Tisserand başlayacak ancak hepsi çok iyi oyuncular ve kulübe bağlılıkları yüksek. Hepsi takıma yardım etmek istiyor. Bugün de ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." demişti.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

TRANSFER DEDİKODULARI...
Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde mutluluk hakimken, Attila Szalai'nin neden oynamadığı merak konusu olmuştu. Dış kaynaklardan edinilen bilgilere göre Szalai'nin, Vitor Pereira tarafından tercih edilmemesinin sebebi transfer olabilir...

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

İŞTE O GELİŞME!
Footballinsider'da yer alan habere göre Fenerbahçeli Szalai'nin menajerleri [Rogon], Londra'da Chelsea yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Chelsea, Ocak ayında stoper takviyesi yapmak istiyor. Aynı zamanda maliyeti en uygun ve gelecek vadeden isim olarak Attila Szalai'yi görüyor.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...
OCAK AYINDA...
Öte yandan Chelsea yetkilileri, Attila Szalai'yi ocak transfer sezonunda kadrosuna katmak istiyor. Süreci Haziran'a taşımak istemiyor ve Rogon ile yapılan görüşme olumlu geçti.
Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

İNGİLTERE MAÇINDA ETKİLEDİ
Tuchel'in, Szalai'yi Macaristan ile İngiltere'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta özel olarak takip ettiği ve kendisi için bir rapor düzenlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

TUCHEL'İN SİSTEMİYE UYUYOR
Alman teknik adam, Chelsea'de 3'lü stoper sistemine göre oynuyor ve Fenerbahçe'de de Vitor Pereira, 3'lü savunmanın bel kemiği olarak Attila Szalai'yi oynatıyor. Bu nedenle Szalai, Chelsea'nin sistemine uyuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor