Fenerbahçe'de Attila Szalai Chelsea'ye transfer oluyor! Londra'da ilk toplantı yapıldı ve...

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 'Zirve yarışında bende varım!' diyerek taraftarını heyecanlandırmıştı.
Maç öncesi açıklanan ilk 11'lerde Vitor Pereira'nın en büyük sürprizi, Attila Szalai olmuştu. Portekizli teknik adam Attila Szalai'ye ilk 11'de yer vermezken, Kim Min-Jae ve Tisserand'ı ilk 11'de değerlendirmiş, sağ bekte Ferdi, sol bekte Novak oynamıştı.
PEREIRA: BİR STOPERİN DIŞARIDA KALMASI GEREKİYORDU
Pereira, maç öncesi kendisine yöneltilen Szalai sorusuna ilişkin, "Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu o yüzden Szalai yedek başlayacak. Kendisi takım ruhu çok yüksek bir oyuncu. Min Jae ve Tisserand başlayacak ancak hepsi çok iyi oyuncular ve kulübe bağlılıkları yüksek. Hepsi takıma yardım etmek istiyor. Bugün de ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." demişti.