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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Modern futbol bu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Vitor Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Modern futbol bu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Maç için hiç şüphe yok, çok zor bir maç olacak. İki takım da kaliteli. İki takım için de tur için çok önemli. Hızlı hücumlara izin vermememiz lazım, hatalarımızı aza indirmemiz gerekiyor.

Buranın atmosferi zorlayıcı olacak. Oyuncularımın elinden geleni yapacağına inanıyorum.

Birden fazla sistemle oynamaya çalışıyoruz, farklı takımlar ile oynuyoruz. Rakiplere göre bir taktik belirlemek gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hücum ve savunmayı birlikte yapıp, birlikte oynamamız gerekiyor. Modern futbol bu, oyuncuların bu taktiği anlaması önemli.

Maç kadrosunu görebilmek için yarını görmemiz gerekiyor. Derbi maçı oynadık, dengeyi sağlamamız lazım. Oyuncular ile kendi aramızda konuşup, en iyi kararı vermeye çalışacağız.

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