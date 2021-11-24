FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olympiakos'la yarın saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertliler D grubunda topladığı 5 puanla 3. sırada yer alırken Olympiakos ise 6 puanla 2. sırada bulunuyor.
Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladık ✅#UEL pic.twitter.com/oiOCDP95iC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 24, 2021