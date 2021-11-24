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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, gruptaki 5. karşılaşmasında deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olympiakos'la yarın saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertliler D grubunda topladığı 5 puanla 3. sırada yer alırken Olympiakos ise 6 puanla 2. sırada bulunuyor.

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