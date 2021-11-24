Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

İHTİMAL 1: Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Olimpiakos ile karşılaşacak. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkacak. Böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

İHTİMAL 2: Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik durumunda Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Ancak buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.