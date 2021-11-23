Haberler Fenerbahçe Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadede sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu galibiyet ile 4 hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu. Usta yazar Hakkı Yalçın da karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Yalçın'ın "Yeni anons" başlıklı yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 07:09
Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Yanlışlarında ne kadar eleştirdiysek şimdi ne söylesek yeridir.
Pazar gecesi Fenerbahçe'de ruhani bir çıkış gördük yeni bir enerji. Böylesine önemli bir derbiyi kazanmanın tanımlaması; sadakat!

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Bakmayın yapay istatistiklere, fiziksel olarak hazır olan Fenerbahçe'ydi, psikolojik üstünlük de Fenerbahçe'deydi.
O atmosferde yediği golden sonra bile kaybolmayan "lacivertin derinliği" vardı ve o derinlikte "kırmızının ihtirası" kayboldu.
Galatasaraylı futbolcular intiharı seçtiler, Fenerbahçeli futbolcular iftihara geçtiler.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Bu sonuç; Fenerbahçe'nin kaç zamandır sekteye uğrayan Galatasaray maçlarındaki klasik reenkarnasyonudur.
Bu sonuç Ali Koç'un başkan olarak göreve geldiği günden bu yana aldığı en görkemli sonuçtur.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Meselenin Pereira kısmına gelince, bazen bir maçla eski senaryolar yırtılır yerine yenileri yazılır.
Pereira'nın Galatasaray maçıyla aldığı kredi ona sezon sonuna kadar yeter!
Eldeki sihirli adamların güçlendiği gerçeğini de hesaba katarsak, Fenerbahçe'nin bu galibiyeti puan cetveli için de yeni bir anonstur.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Hazır olmadığı zaman sahaya sürüldüğünde kurduğumuz cümleleri inkar etmiyoruz;
"bu mu Mesut Özil?" Ama gördük ki o Mesut Özil hazır olduğunda resital adamı.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Attığı gol, güçlü bir Mesut'un bedensel ve düşünme hızına yetişmenin herkesin harcı olmadığının resmidir.
Biz buna yeniden doğuş diyelim.
İrfan Can Kahveci'nin yoktan pozisyon var eden sol ayak sihri de gelecek maçlarda daha sık biçimde sahnelenecektir onu da inkar etmeyelim.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Galatasaray'ın rakip alanda gençleriyle işi bitirme planlarını ustalık ve tecrübeyle alt eden Fenerbahçe savunması da gecenin alkışlarını hak etti.
Özellikle kaleci Berke ve sezon başından beri en iyi oyununu sergileyen Kim Min-Jae.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Berke'nin maç sonu gözyaşları, yeteneğinin harika bir sınavdan geçmesi kadar, böylesine ateşli bir atmosferden başı dik çıkmanın duygusal patlamasıdır.
Türk futbolu bir kaleci daha kazandı, bu temiz yüzlü duygusal delikanlı da hepimizin kalbini kazandı.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Türkiye'de futbolu zıvanadan çıkarmak için her türlü şartlar mevcut.
Futbolun kültürü de bu ve ne acıdır ki derbilerden sonra sızlanma edebiyatı en geçerli metot.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Hakemin gırtlağı ne kadar sıkılırsa tribüne oynamanın gücü o oranda artıyor. O yüzden kaybedenlerin sığındığı tek limandır hakem.

Diagne'nin iptal edilen golünde yaptığı faul, Rizespor maçındaki galibiyet golünden önce yapılan 3 ayrı faulün kardeşi.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Rize maçının hakemi Ali Palabıyık'ın cinayetini Halil Umut Meler'den bekleyenlerin savunması komik kaçar da bizde yenildiğin rakibin elini sıkmak yoktur o yüzden birileri hesabı ödemeden kaçar.

Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Keşke çocukluğumuzdaki kadar masum olsaydı derbiler, ihtimaldir ki asla olmayacak.
Ve o yüzden birileri kaybederken kendini kaybetmemeyi asla öğrenemeyecek.

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