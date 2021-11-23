Usta yazar Hakkın Yalçın'dan flaş Pereira değerlendirmesi!

Meselenin Pereira kısmına gelince, bazen bir maçla eski senaryolar yırtılır yerine yenileri yazılır.

Pereira'nın Galatasaray maçıyla aldığı kredi ona sezon sonuna kadar yeter!

Eldeki sihirli adamların güçlendiği gerçeğini de hesaba katarsak, Fenerbahçe'nin bu galibiyeti puan cetveli için de yeni bir anonstur.

Hazır olmadığı zaman sahaya sürüldüğünde kurduğumuz cümleleri inkar etmiyoruz;

"bu mu Mesut Özil?" Ama gördük ki o Mesut Özil hazır olduğunda resital adamı.