Tam 4. sezonuna girdiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren Ferdi Kadıoğlu, taraflı-tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bu sezon sağda ve solda kanat bek olarak görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, önceki gün de sağ bek olarak sahaya çıktı. Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem'e karşı çok iyi mücadele eden Ferdi, savunmanın yanı sıra hücuma da destek verdi. Ferdi için sosyal medyada da şu yorumlar öne çıktı: "Çok büyük övgüler hak ediyor.", "Sen neymişsin Ferdi.", "Sen muazzam bir detaysın.", "Süper joker."