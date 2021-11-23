Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 'Kim' olduğunu gösterdi! Güney Kore manşetleri...

Sezon başında Fenerbahçe 'ye gelirken kafalarda soru işaretleri oluşturan Kim Min-Jae, performansıyla kim olduğunu dosta düşmana gösterdi. Galatasaray derbisinde iki kritik hamle ile zaferin mimarları arasına adını yazdıran Güney Koreli stoper, özellikle skor 1-1'ken Van Aanholt'un çevirdiği topa Galatasaraylı oyunculardan önce dokunmasıyla gecenin hareketine imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, Aslantepe'de istatistiklerde rakip tanımadı. İki net gol pozisyonunu engellemesinin yanında 3 şut girişimini bertaraf etti. 4 top kapıp 6 da rakip atağı uzaklaştırarak tehlikeye fırsat vermedi.

HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!

Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu. Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5 kez şut engellemesi gerçekleştirdi. 2 kez orta girişimine izin vermeyip 26 defa hava topundan başarıyla ayrılarak tüm değerlerde zirveyi gördü. 31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarı oranında da yüzde 52.4 ile takımın yine en iyisi oldu.