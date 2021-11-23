Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den 'liderlik' mesajı!

KAVGADA DA VAR COŞKUDA DA...

Hürriyet'in haberine göre; derbide Mesut Özil'de görülen bir başka önemli detay da maçın heyecanını, gerilimini ve coşkusunu yaşamasıydı. Bu tür karşılaşmaları oynamayı çok sevdiğini defalarca dile getiren yıldız oyuncu, attığı şık golden sonraki sevinci, Crespo'nun golünden sonra kulübedeki coşkusu ve maç sonu sevinciyle "Bu takımın gerçek lideri benim" mesajını verdi. Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 4 gol atarak takımının en skoreri olan Mesut, ayrıca 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Avrupa ligi'ndeki 1-1'lik Frankfurt maçında da fileleri havalandırmıştı.