Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin derbi öncesi nasıl motive olduğu ise ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi yoğun bir motivasyon yaşandı. Özellikle "inanmayan otobüse binmesin" mesajıyla galibiyet isteği net olarak ortaya kondu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 09:49
FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta motivasyon farkı ortaya çıktı. Tüm takım galibiyete olan inancını hep dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Fenerbahçeli futbolcular hafta içinde sadece oyuncu grubunun katıldığı bir yemekte bir araya geldiler.Marşların söylendiği, galibiyet yeminlerinin edildiği bir organizasyona dönüşen yemekte, oyuncular yerlisinden yabancısına tek vücut oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır!"

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Galibiyete inanmayan takım otobüsüne binmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Nef Stadı'nda Fenerbahçe soyunma odası da adeta Kadıköy gibiydi. Her yer sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. (Milliyet)

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