FENERBAHÇE HABERİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşulanlar ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin" (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'nin deplasmanda Galatasaray 'ı 2-1 yendiği maçta motivasyon farkı ortaya çıktı. Tüm takım galibiyete olan inancını hep dile getirdi.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi.