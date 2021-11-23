FENERBAHÇE HABERİ - Eski yıldızdan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

Yıldız oyuncunun Arsenal 'de gereken değeri görmediğini belirten Campbell, "Form tutması biraz süre alacaktır. Mesut'u yakından takip etmeye çalışıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Arsenal'da, hak ettiği değeri göremedi...

Burada kendini göstermesi için uygun şartlar var. Mesut Özil'in İngiltere'de yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. O; her takımı, çok iyi bir takım haline getirebilecek bir oyuncu. Çok akıllı ve zeki bir futbolcu." ifadelerini kullandı.