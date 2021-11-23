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FENERBAHÇE HABERİ - Eski yıldızdan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

Spor haberi... Arsenal'in efsane futbolcularından Sol Campbell, İstanbul'a gelerek katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son olarak oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atarak galibiyete büyük katkı sağlayan Mesut Özil için de konuşan Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'in değerini bilemediğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 18:33 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 18:56
FENERBAHÇE HABERİ - Sol Campbell'dan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

İngiltere milli takımının ve Arsenal'in efsane futbolcusu Sol Campbell beINSPORTS'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Sol Campbell'dan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

Yıldız oyuncunun Arsenal'de gereken değeri görmediğini belirten Campbell, "Form tutması biraz süre alacaktır. Mesut'u yakından takip etmeye çalışıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Arsenal'da, hak ettiği değeri göremedi...

FENERBAHÇE HABERİ - Sol Campbell'dan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

Burada kendini göstermesi için uygun şartlar var. Mesut Özil'in İngiltere'de yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. O; her takımı, çok iyi bir takım haline getirebilecek bir oyuncu. Çok akıllı ve zeki bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Sol Campbell'dan Mesut Özil sözleri! "Arsenal değerini bilemedi"

Dünya futbolunun en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya da değinen Campbell, Messi ve Ronaldo başka bir evrende yaşıyor. Onlarla kimseyi kıyaslayamaz, yerlerine kimseyi koyamazsınız. O rekorları kırmak çok zor olacak." dedi.

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