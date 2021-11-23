Fenerbahçe camiası Galatasaray galibiyetiyle kenetlendi! 'Diriliş...'

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe 'de yüzler gülüyor. Yenik duruma düştükleri derbide 10 kişiyle 3 puanı kapan sarı-lacivertlilerde uzun süre sonra birlik sağlandı. Yönetimi ve teknik heyeti hedef alan taraftarlar, önceki günkü zaferin ardından Samandıra'ya karnaval havasını getirdi, tüm takıma büyük destek verdi. Derbinin yıldızları Mesut Özil ile İrfan Can Kahvecibaşta olmak üzere Vitor Pereira ile oyuncular arasındaki soğuk savaş sonlandı.

Oyuncular Pereira'ya; Portekizli hoca da öğrencilerine övgü dolu sözler sarf etti. "Biz bir aileyiz" vurgusu yapan teknik heyet ve futbolcuların gelecek haftalar öncesi şampiyonluğa inançları da arttı. Uzun zaman sonra tek yürek olan Fenerbahçe'de; futbolculardan teknik heyete, yönetimden taraftarlara kadar herkes gözünü artık Olympiakos'a dikti.