Attığı gol ve futboluyla Galatasaray zaferinin öne çıkan isimlerinden olan Mesut Özil'in sözleri sosyal medyayı salladı. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten M10, "Hocamız elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık. Zor maç olacağını biliyorduk ama kazanıp eve döndük. Sistemi değiştirdik, milli takımlara gidenler vardı. Az zamanımız olmasına rağmen iyi oynadık ve kazandık. Ben Fenerbahçe ile büyüdüm. Küçüklüğümden beri maçları izlerdim, Allah nasip etti ve buraya geldim. Hocam ve herkese teşekkür ederim" dedi. "Galatasaray'a gol attın, gerçek Fenerbahçeli oldun" sorusuna da yıldız futbolcudan şu yanıt geldi: "Ben Fenerbahçeliyim, hep de öyle olacağım, nokta! En büyük Fener, nokta!"