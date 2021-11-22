Haberler Fenerbahçe Mesut’tan resital

Mesut’tan resital

Derbide ilk kez gol sevinci yaşayan Mesut, “Ben F.Bahçem ile büyüdüm. Bu galibiyet taraftara armağan olsun” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Mesut’tan resital
F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, G.Saray karşılaşmasında resital sundu. Hücum organizasyonlarını şekillendiren yıldız oyuncu, 31. dakikada İrfan Can'ın savunma arkasına attığı topta, Muslera'yı avladı. Kariyerinde ikinci kez G.Saray derbisine çıkan başarılı oyuncu, ilk kez sarı-kırmızılı takıma gol attı. Süper Lig'de ilk sağ ayak golünü atan Mesut, "Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti. Bu galibiyet taraftara armağan olsun" dedi.
DİĞER
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?
Müslüme'nin acısını içinde hissetti! Konya'da 5.5 yıldır oğluna arayan anneden yürek yakan sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor