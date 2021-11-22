Mesut’tan resital

F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, G.Saray karşılaşmasında resital sundu. Hücum organizasyonlarını şekillendiren yıldız oyuncu, 31. dakikada İrfan Can'ın savunma arkasına attığı topta, Muslera'yı avladı. Kariyerinde ikinci kez G.Saray derbisine çıkan başarılı oyuncu, ilk kez sarı-kırmızılı takıma gol attı. Süper Lig'de ilk sağ ayak golünü atan Mesut, "Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti. Bu galibiyet taraftara armağan olsun" dedi.