İlk derbilerine çıktılar

İkı takımdan 6 futbolcu, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan ve Halil Dervişoğlu sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti. Fenerbahçe'de ise Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.
İkı takımdan 6 futbolcu, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan ve Halil Dervişoğlu sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti. Fenerbahçe'de ise Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.