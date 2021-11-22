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İlk derbilerine çıktılar

İkı takımdan 6 futbolcu, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan ve Halil Dervişoğlu sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti. Fenerbahçe'de ise Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
İlk derbilerine çıktılar
İkı takımdan 6 futbolcu, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan ve Halil Dervişoğlu sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti. Fenerbahçe'de ise Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.
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