"Galibiyeti hak ettik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Nef Stadı'nda elde edilen derbi zaferinin ardından hayli mutluydu. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Portekizli teknik adam, "Her şeyden önce zor bir maçtı. Bugün sahada birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da bugün en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. Başkanımız, taraftarımız, takımımız için çok mutluyum" diye konuştu. Pereira sözlerine şöyle devam etti: "Mesut'un golü, antrenmanlarda denediğimiz bir şeydi. Mesut'un kalitesini biliyoruz. Bugün gerçekten çok iyi oynadı.

TARAFTARA HEDİYE

"Kaptan olarak sahaya ruhunu yansıttı. Çok kaliteli bir futbolcu. Kritik anda topu aldı ve golünü attı. Bu gol tarzı pozisyonları hafta arasında idmanlarda çalışmıştık. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çalışmaya inanıyoruz. Önümüzde çok maç var ve bunlarda savaşacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Önemli olan birlik olduğumuzu gösterebilmek. Ancak birlik olarak şampiyon olabiliriz. Bugün umut vermek bizim için çok önemliydi."

2002'DEN SONRA BİR İLK

Vitor Pereira uzun süre sonra bir ilke de imza atmış oldu. Portekizli çalıştırıcı Mircea Lucescu'dan (2002'de Beşiktaş'ın başında) bu yana Fatih Terim'e konuk olduğu Süper Lig maçından galip ayrılan ilk yabancı teknik adam oldu.