Galatasaray Fenerbahçe maçına damga vuran Mesut Özil Avrupa'da manşetlerde

BILD: DERBİDE ZAFER DOKUNUŞU! ÖZİL BİRDENBİRE F.BAHÇE'NİN EN İYİSİ

Alman Bild gazetesi Mesut Özil'in Galatasaray karşısında sergilediği futbolla birdenbire Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu olduğuna dikkat çekti. Gazete, Mesut Özil'in derbideki performansı için "Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda" ifadelerini kullandı.