Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmış ve dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, bir yandan da transfer için önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçeli Enner Valencia'ya bir süredir Wolverhampton'ın ilgisinin olduğu bilinirken, Ada kulübü ile transfer için pazarlığa oturulduğu ve resmi teklif için görüşüldüğü kaydedildi. İşte Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolverhampton'ın önerdiği transfer rakamı ve yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:29
Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti sonrası zirve yarışıne yeniden tutunurken, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Bir süredir Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolverhampton iddiaları gündeme gelmiş ve yıldız futbolcu için kulübe teklifin geleceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

LATİN BASINI YAZDI
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolves, sarı lacivertli kulübe resmi transfer teklifini yaptı. Ekvadorlu futbolcu için ilk etapta 4.5 milyon euro bonservis önerildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

FENERBAHÇE REDDETTİ
Haberin detaylarında, Fenerbahçeli yetkililerin Enner Valencia için gelen bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilirken, Süper Lig devine 2. teklifin de geldiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

İŞTE 2. TEKLİF...
Buna göre Enner Valencia için Wolverhampton, Fenerbahçe kulübünün kapısını yeniden çaldı ve bonservis ücreti 6 milyon euroya çıkarıldı. Ancak, Fenerbahçeli kurmaylar Valencia için gelen 2. teklifi de reddetti.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

ŞİMDİ NE OLACAK?
İspanya ve ABD'den Enner Valencia için talipler olduğu ve sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı bilinirken, Ada kulübünün bir sonraki teklifini yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Enner Valencia kariyeri boyunca Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını giymişti. Yıldız isim, Ekvador milli takımı ile 67 müsabakada 34 gole imza atmıştı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Öte yandan Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 14 maçta yer alırken, 7 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

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