Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

FENERBAHÇE REDDETTİ

Haberin detaylarında, Fenerbahçeli yetkililerin Enner Valencia için gelen bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilirken, Süper Lig devine 2. teklifin de geldiği aktarıldı.

İŞTE 2. TEKLİF...

Buna göre Enner Valencia için Wolverhampton, Fenerbahçe kulübünün kapısını yeniden çaldı ve bonservis ücreti 6 milyon euroya çıkarıldı. Ancak, Fenerbahçeli kurmaylar Valencia için gelen 2. teklifi de reddetti.