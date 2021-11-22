Fenerbahçeli Enner Valencia için flaş transfer gelişmesi! O teklif...

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti sonrası zirve yarışıne yeniden tutunurken, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti sonrası zirve yarışıne yeniden tutunurken, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Bir süredir Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolverhampton iddiaları gündeme gelmiş ve yıldız futbolcu için kulübe teklifin geleceği öne sürülmüştü.
LATİN BASINI YAZDI
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolves, sarı lacivertli kulübe resmi transfer teklifini yaptı. Ekvadorlu futbolcu için ilk etapta 4.5 milyon euro bonservis önerildi.
FENERBAHÇE REDDETTİ
Haberin detaylarında, Fenerbahçeli yetkililerin Enner Valencia için gelen bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilirken, Süper Lig devine 2. teklifin de geldiği aktarıldı.
İŞTE 2. TEKLİF...
Buna göre Enner Valencia için Wolverhampton, Fenerbahçe kulübünün kapısını yeniden çaldı ve bonservis ücreti 6 milyon euroya çıkarıldı. Ancak, Fenerbahçeli kurmaylar Valencia için gelen 2. teklifi de reddetti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
İspanya ve ABD'den Enner Valencia için talipler olduğu ve sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı bilinirken, Ada kulübünün bir sonraki teklifini yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
Enner Valencia kariyeri boyunca Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını giymişti. Yıldız isim, Ekvador milli takımı ile 67 müsabakada 34 gole imza atmıştı.
Öte yandan Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 14 maçta yer alırken, 7 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.