Fenerbahçeli Berke Özer ve Kim Min-Jae'den Galatasaray derbisinde müthiş performans!

Fenerbahçe'nin derbi galibiyetinde başrol oynayan isimlerin başında kaleci Berke Özer ile stoper Kim Min-Jae geldi. Altay Bayındır'ın yokluğunda maç öncesi şüphe ile yaklaşılan 21 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 4 isabetli şutun 3'ünü kurtardı. Berke Özer; Cicaldau, Diagne ve Kerem'in yüzde 99'luk pozisyonlarında devleşerek kalesini kapattı.



Berke, maç sonu gözyaşlarını tutamadı. 21 yaşındaki kaleci, ikinci yarı sakatlık yaşarken, kullanılan aut atışlarında topun başına Kim Min-Jae geldi. Sezon başından bu yana savunmanın belkemiği olan Kim Min-Jae de savaştı. 25 yaşındaki Güney Koreli, girdiği ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Tisserand'ın 82'de atılmasına rağmen savunmada emniyet supabı olan Kim, yıldızlaştı.



Berke maç sonu, "Çok ihtiyacımız vardı. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 günlük antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Çok şükür kazandık" dedi.