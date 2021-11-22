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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde son dakikada galibiyet golünü atan isim olan Miguel Crespo'nun ocak ayında takımdan gönderileceği yönündeki söylentilerin üzerine sergilediği performans dikkat çekti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

Süper Lig'de ve Avrupa'da arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi ile rahat bir nefes aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

Fenerbahçe'ye Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren isim olan Miguel Crespo'nun attığı gol geceye damga vurdu. Derbi öncesinde takımdan gönderileceği öne sürülen deneyimli oyuncu, 90+4. dakikada attığı şık golle gecenin kahraman oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

GOL SEVİNCİYLE MESAJ YOLLADI

Öte yandan Miguel Crespo, Galatasaray ağlarına gönderdiği galibiyet golünün ardından yaşadığı gol sevincinde kulaklarını tıkayarak iddialara göndermede bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

NELER YAZILMIŞTI?

Sezon başında Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Miguel Crespo için için "tartışmalı transfer" ifadeleri kullanılmış ve Fenerbahçe macerasının kısa süreceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı kaydedilmişti.

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