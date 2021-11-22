FENERBAHÇE HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi! Miguel Crespo mesajı verdi

Süper Lig'de ve Avrupa'da arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi ile rahat bir nefes aldı.
Fenerbahçe'ye Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren isim olan Miguel Crespo'nun attığı gol geceye damga vurdu. Derbi öncesinde takımdan gönderileceği öne sürülen deneyimli oyuncu, 90+4. dakikada attığı şık golle gecenin kahraman oldu.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.