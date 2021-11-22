Haberler Fenerbahçe Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan Ligi temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Antwerp'i yenerek çıkış yakalayan Fenerbahçe gruptan çıkmak için kalan 2 maçını da kazanmak istiyor. Galatasaray'ı deviren ve moral kazanan Kanarya, zorlu deplasmana Altay Bayındır'dan yoksun çıkacak. Gustavo ve Valencia'nın durumu ise henüz belli değil. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:34
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇININ İDDAA ORANLARI!

iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.

Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.

DİĞER
MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!
Kartal'da 5 çılgın genç trafikte birdirbir oynadı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor