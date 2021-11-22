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‘Bu derbiler bambaşka’

F.Bahçe'nin eski stoperi Lugano da derbileri değerlendindirdi. "Brezilya'da, Uruguay'da derbiye çıktım ama G.Saray - F.Bahçe derbisi bambaşka. Anlatmak çok zor. Dünyanın hiçbir yerde bunu yaşamadım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
‘Bu derbiler bambaşka’
F.Bahçe'nin eski stoperi Lugano da derbileri değerlendindirdi. "Brezilya'da, Uruguay'da derbiye çıktım ama G.Saray - F.Bahçe derbisi bambaşka. Anlatmak çok zor. Dünyanın hiçbir yerde bunu yaşamadım" diyen Uruguaylı futbol adamı "F.Bahçe formasıyla 25 derbiye çıktım. Hepsi çok özeldi" ifadesini kullandı.
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