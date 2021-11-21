Tüm camia tam destek verdi

Zorlu derbi karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli kulübün spor şubeleri, futbol takımına destek verdi. Erkek ve kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol ve kadın futbol takımı kaptanları Galatasaray derbisinde futbolculara başarılar diledi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan 'Size güveniyoruz' başlıklı mesajlarda "Futbol takımımıza pazar günü oynayacağı derbide başarılar diliyoruz. Sizlerin yanınızdayız. Başarılar takım" ifadeleri kullanıldı. Gönderi taraftarlardan yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.