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‘Taraftara galibiyet borçluyuz’

Ve Fenerbahçe, derbiye tamamen hazır. Sarı-lacivertliler, dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
‘Taraftara galibiyet borçluyuz’
Ve Fenerbahçe, derbiye tamamen hazır. Sarı-lacivertliler, dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla çalışmalarını tamamladı. İdmanda 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalış sonrası çift kale maç oynayan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Futbolcuların neşeli ve hırslı hali gözden kaçmadı. İdman öncesi motivasyon konuşması yaptığı öğrenilen Pereira'nın "Kazanıp yepyeni bir sayfa açmak sizin elinizde. Bu galibiyeti taraftara borçluyuz" dediği belirtildi.
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