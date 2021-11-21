Galatasaray Fenerbahçe maçında Berke Özer'den inanılmaz kurtarış! İşte o anlar

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan genç kaleci Berke Özer, inanılmaz bir kurtarış yaptı.
Galatasaray'ın 11. dakikada geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içine giren Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Berke Özer gole izin vermedi.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır