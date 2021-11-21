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Galatasaray Fenerbahçe maçında Berke Özer'den inanılmaz kurtarış! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Kanarya'nın genç file bekçisi Berke Özer kalesinde devleşti. 21 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılıların 11. dakikada geliştirdiği atakta Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 19:25 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 19:40
Galatasaray Fenerbahçe maçında Berke Özer'den inanılmaz kurtarış! İşte o anlar

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan genç kaleci Berke Özer, inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Galatasaray'ın 11. dakikada geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içine giren Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Berke Özer gole izin vermedi.







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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