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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer: Benim için bir mucize

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Berke Özer, derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten 21 yaşındaki eldiven, "21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 21:33
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer: Benim için bir mucize

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Berke Özer, derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten 21 yaşındaki eldiven, "21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Berke Özer: Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Günde 2 serum aldım, son 24 saatin yaklaşık 19-20 saati uyuyarak geçti. Böyle bir maça her şartta çıkardım.

21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi.

Buraya zaten galibiyet için geldik ve aldık da. Çok şükür kendi adıma bu hayalimi gerçekleştirdim. Rüyada gibiyim."

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