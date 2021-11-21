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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Vitor Pereira'dan flaş sözler! "Mesut Özil'in golü..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanından alınan 2-1'lik galibiyete ilişkin, "Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı." dedi. İşte o sözler..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 22:26
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Vitor Pereira'dan flaş sözler! "Mesut Özil'in golü..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.

MESUT'UN GOLÜNÜ DENEDİK
Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı.

Bugün geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Ruhu gösterdik. İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz.
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