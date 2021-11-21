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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira oyuncularını böyle ateşledi! "İyi olan biziz"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 13. haftasında, NEF Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak. Maç öncesi teknik direktör Vitor Pereira, öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Portekizli teknik adam, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" dedi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira oyuncularını böyle ateşledi! "İyi olan biziz"

Fenerbahçe, bugün NEF Stadı'nda oynayacağı Galatasaray derbisinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tüm planlarını derbi zaferi üzerine kuran teknik direktör Vitor Pereira, dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son taktik antrenman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla motivasyon ve duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira oyuncularını böyle ateşledi! "İyi olan biziz"

Takvim'in haberine göre, sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira oyuncularını böyle ateşledi! "İyi olan biziz"

TAKTİK PLANA SADIK KALIN

Herkesten taktik plana sadık kalmalarını isteyen Portekizli teknik adam, "Oyunu kontrol eden biz olmalıyız. Tüm enerjiniz sahaya yansımalı. Rakibinizin pas bağlantılarını kesin. Hatalarını beklemekte sabırlı olun. Risk aldıklarında kapacağımız toplarla en kısa sürede sonuca gitmeye çalışın" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam ayrıca, son haftaların formada oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na da boş alan bırakılmamasını da oyuncularından istedi.

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