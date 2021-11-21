Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira oyuncularını böyle ateşledi! "İyi olan biziz"

Fenerbahçe, bugün NEF Stadı'nda oynayacağı Galatasaray derbisinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tüm planlarını derbi zaferi üzerine kuran teknik direktör Vitor Pereira, dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son taktik antrenman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla motivasyon ve duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre, sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu.