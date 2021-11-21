Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Vitor Pereira konuştu! "Kazanmak için geldik"

İşte o sözler...
"Derbiler her zaman çok önemlidir. Takım var taraftarlar için. 3 puandan daha fazlasını ifade eder. Böyle maçlarda karakterli oynamak gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik. Kafamızda beraberlik yok.
Bizim 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım, ben çözüm için buradayım. Bazen oyuncuların sahada daha rahat hissedebilmesi lazım. Bizim 4'lü savunma oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sistemde 1 stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai dışarıda kaldı. Min Jae ve Tisserand çok iyi, kulübe bağlı futbolcular. Herkez özgüvenli bir şekilde takımı destekliyor. Agresif bir oyun sergileyen, kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz."