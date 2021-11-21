Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknik direktör Vitor Pereira, tam kadro ile çalışmalara az zaman ayırabilirken kısa süreçte isteklerini aktardı.
👉Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknik direktör Vitor Pereira, tam kadro ile çalışmalara az zaman ayırabilirken kısa süreçte isteklerini aktardı.
👉Derbi idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında Nazım Sangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda...
👉F.Bahçe'de hafta boyu üzerine titrenen isim genç file bekçisi Berke Özer'di. Cuma akşamı Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Berke'nin çıkmaması teknik heyetin yüreğini hoplatırken oyuncunun durumunun iyiye gitmesi moralleri düzeltti.