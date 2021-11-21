Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Berke Özer, derbi öncesindeki son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı ve bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini alabilecek. Teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları, 21 yaşındaki kaleciyi zorlu mücadeleye hazırlamak adına özel bir mental program uyguladı.





👉Durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil, derbi öncesi takımına sahip çıktı. Yaptığı konuşmada "Taraftarımız için kazanacağız" diyerek motivasyonunu gösterirken ilk 11'de yer bulmasa bile takım halinde galibiyete odaklandıklarını herkese gösterdi.



