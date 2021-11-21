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Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef, ezeli rakibini yenip kötü gidişe dur demek ve camiaya moral aşılamak. Kanarya'da derbi öncesi tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. İşte 10 maddede Galatasaray maçı öncesi Samandıra'da yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknik direktör Vitor Pereira, tam kadro ile çalışmalara az zaman ayırabilirken kısa süreçte isteklerini aktardı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Derbi idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında Nazım Sangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉F.Bahçe'de hafta boyu üzerine titrenen isim genç file bekçisi Berke Özer'di. Cuma akşamı Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Berke'nin çıkmaması teknik heyetin yüreğini hoplatırken oyuncunun durumunun iyiye gitmesi moralleri düzeltti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Berke Özer, derbi öncesindeki son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı ve bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini alabilecek. Teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları, 21 yaşındaki kaleciyi zorlu mücadeleye hazırlamak adına özel bir mental program uyguladı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil, derbi öncesi takımına sahip çıktı. Yaptığı konuşmada "Taraftarımız için kazanacağız" diyerek motivasyonunu gösterirken ilk 11'de yer bulmasa bile takım halinde galibiyete odaklandıklarını herkese gösterdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Başkan Ali Koç, milli arada Samandıra'ya çıkarma yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira ile görüşen başkan Koç, sistem konusunda daha esnek olunmasını istedi. Başkan, oyunculara da bu ziyaretinde moral verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Pereıra hafta başı hem üçlü hem dörtlü savunma planına göre denemelerini yaptı. Hafta boyu antrenmanlardan çıkardığımız sonuç, Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma ile derbiye başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Ancak Pereira maç içinde Kayseri karşısında olduğu gibi yine dörtlüye dönebilir. Portekizli hocanın santrfordaki tercihi ise hızından dolayı Mergim Berisha olacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Fenerbahçe cephesi!

👉Serdar Dursun ise skorun gidişatına göre ikinci yarıda görev alacak. Fenerbahçe'de cezası biten Osayi Samuel bu maçta forma giyebilecek.

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