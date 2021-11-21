Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten Galatasaray galibiyeti sonrası şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Zor haftaları geride bıraktık. Tüm camia müthiş kenetlendi. Bu galibiyeti çok istedik. Teknik kadro ve oyuncularımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerinin altını çizen Bilecik, "Önemli ve büyük mücadelelerin zorlukları yüksek oluyor ama mutlulukları da büyük oluyor. Çok keyifli bir heyecanın içindeyiz. İçinde bulunduğumuz zorluklar vardı. Zor haftaları geride bıraktık. Tüm camia müthiş kenetlendi. Bu galibiyeti çok istedik. Teknik kadro ve oyuncularımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok isteyerek ve hak ederek aldığımız bir maç oldu" diye konuştu.



"TÜM KONSANTRASYONUMUZ ŞAMPİYONLUK OLMALI"

Galibiyeti sarı-lacivertli taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Erol Bilecik, "Maçı 10 kişiyle tamamladık ama sahada 11 lider oyuncumuz vardı. İşi şansa bırakmadılar ve bu akşamı zaferle kapattık. Galatasaray ile yaptığımız derbilerde kasım ayını hep zaferlerimizle hatırlıyoruz. Çok isteyerek oynanan bir oyun vardı. Bu galibiyeti bütün Fenerbahçelilere armağan ettik. Tek konsantrasyonumuz şampiyonluk olmalı. Şampiyonluğa doğru gideceğiz. Bu hikayenin sonu güzel bitecek" şeklinde konuştu.



Öte yandan Bilecik, Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki ilk golünü atan Mesut Özil ile ilgili ise, "Mesut, bir dünya yıldızı. Müthiş bir Fenerbahçeli. Bugün Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldu. Bundan sonra dilerim Mesut'tan müthiş katkılar görürüz" ifadelerini kullandı.