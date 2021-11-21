Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine özel savunma! İşte Pereira'nın o planı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sezon başından bu yana 3’lü savunma anlayışı nedeniyle eleştirilen Vitor Pereira’nın derbide sistemi değiştirmesi bekleniyor. Portekizli hoca, defans hattını 4’e çıkaracak. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisinde sürpriz bir 11 deneyecek.
Galatasaray derbisi öncesi sarılacivertli ekipte en merak edilen konulardan biri de sistem üzerine... Bütün okların çevrildiği teknik direktör Vitor Pereira'nın zorlu mücadeleye nasıl bir dizilişle çıkacağı merak ediliyor. Sezon başından bu yana 3'lü savunmada ısrarcı olan Portekizli çalıştırıcının, Galatasaray derbisinde sistemini değiştirmesi bekleniyor. Milli takımlardan dönen oyuncuların da takıma dahil olması sonrası yapılan antrenmanlarda 4'lü savunma üzerinde duran Pereira'nın derbiye de bu şekilde çıkması bekleniyor. Bu durumda sol bekte Novak ya da Tisserand'ı kullanması beklenen Pereira, stoper ikilisini Kim ile Szalai'den kuracak. Sağ bekte de Osayi olacak.