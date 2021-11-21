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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Hakan Yandaş'ta! Büyük destek...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ligin 13. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak. Maç öncesi her iki tarafta da 3 puan talebi var. Fenerbahçe'de, 3 puan ile beraber bazı isimlerden özel performans bekleniyor. Bunlardan biri de, Mert Hakan Yandaş. Sarı lacivertli kulüpte Mert Hakan Yandaş'a güven tam. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Hakan Yandaş'ta! Büyük destek...

Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinde banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak. Sarı-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan orta saha oyuncusunu Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Hakan Yandaş'ta! Büyük destek...

TARAFTAR ARKASINDA

Takımın son durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar. Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Hakan Yandaş'ta! Büyük destek...

Takvim'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş, bugünkü kritik derbide hem ofansif hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden bir tanesi olacak. Mert Hakan, Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.

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