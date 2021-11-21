Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Aslantepe'yi kuşatmaya hazır! Diriliş maçı...

Türkiye'de nefeslerin tutulduğu, hayatın durduğu derbi gelip çattı. Lige nefis başlayan sarı-lacivertliler, 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuştu. Kanarya, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan alıp düşüşe geçti ve taraftarın gazabına uğradı. Sisli havayı dağıtmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenip eleştiri oklarını rakibine çevirmeyi amaçlıyor.



KALEDE BERKE VAR

Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.