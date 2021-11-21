Haberler Fenerbahçe Beşiktaş Icrypex Fenerbahçe Beko 74-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Icrypex Fenerbahçe Beko 74-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 82-74 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Icrypex ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:41
Beşiktaş Icrypex Fenerbahçe Beko 74-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 yendi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.

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