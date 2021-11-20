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SPOR HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi seferberliği! İşte belirlenen galibiyet primleri

Son dakika spor haberi: Tüm Türkiye'de gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Florya ve Samandıra'da derbi öncesi seferberlik ilan edildi. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kazanmak için kesenin ağzını açtı. İşte iki ekibin belirlediği galibiyet primi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
SPOR HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi seferberliği! İşte belirlenen galibiyet primleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Hem Florya'da hem de Samandıra'da 3 puana ulaşmak için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

SPOR HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi seferberliği! İşte belirlenen galibiyet primleri

5 YILDIR GALİBİYET YOK

Takvim'in haberine göre; ezeli rakibine karşı 5 yıldır iç sahada devam eden galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas elini cebine attı. Sarı-Kırmızılılar kritik 90 dakika öncesi 4 milyon liralık prim belirledi. Fenerbahçe cephesinde de durum farklı değil. Son 4 maçta 10 puan kaybeden ve ezeli rakibini 8 maçtır yenemeyen Sarı-Lacivertliler yarınki derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak düşünüyor.

SPOR HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi seferberliği! İşte belirlenen galibiyet primleri

KOÇ'TAN TARİHİ RAKAM

Üzerinde çok büyük bir baskı olan Başkan Ali Koç'un tarihi bir prim belirlediği ve 3 puanın alınması halinde futbolculara tam 10 milyon lira dağıtacağı kaydedildi. İki cepheden de gelen haberlere göre hem Burak Elmas hem de Ali Koç zafer elde edilmesi halinde açıklanan primi daha da yukarı seviyeye çıkaracak.

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