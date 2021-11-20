SPOR HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi seferberliği! İşte belirlenen galibiyet primleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Hem Florya'da hem de Samandıra'da 3 puana ulaşmak için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

5 YILDIR GALİBİYET YOK Takvim'in haberine göre; ezeli rakibine karşı 5 yıldır iç sahada devam eden galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas elini cebine attı. Sarı-Kırmızılılar kritik 90 dakika öncesi 4 milyon liralık prim belirledi. Fenerbahçe cephesinde de durum farklı değil. Son 4 maçta 10 puan kaybeden ve ezeli rakibini 8 maçtır yenemeyen Sarı-Lacivertliler yarınki derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak düşünüyor.