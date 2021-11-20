Haberler Fenerbahçe Samandıra’da kapılar kapandı

Samandıra’da kapılar kapandı

Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Samandıra’da kapılar kapandı
Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.
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