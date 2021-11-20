Samandıra’da kapılar kapandı

Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.
Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.