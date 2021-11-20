Haberler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer müjdesi!

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer müjdesi!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde rahatsızlığından ötürü antrenmanlara katılamayan Berke Özer, son yapılan çalışmada yer aldı. Genç kalecinin Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yapılan son Galatasaray antrenmanının detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:25
Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer müjdesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin bu akşamki antrenmanını başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

DİĞER
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, büyük sürprizi canlı yayında açıkladı!
Son dakika: Yeşilçam oyuncusundan kötü haber! Kadir İnanır yoğun bakıma alındı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor