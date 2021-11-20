Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer müjdesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin bu akşamki antrenmanını başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.



Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.



