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Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bir arada!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Dev maça kısa bir süre kala iki takımın da taktikleri ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın, Galatasaray derbisinde Mesut Özil’le İrfan Can Kahveci’yi ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bir arada!

Samandıra'da derbi öncesi hız kesmeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'nın yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasında takımın iki yıldızı Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik idmanlarda iki futbolcudan da istediklerini tek tek dile getiren Portekizli hoca, çalışmaların ardından takımın yıldız isimleriyle kısa süren toplantılar yapıyor. Ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen hücum gücü yüksek bir kadroyla sahaya çıkması beklenen Vitor Pereira, galibiyetten başka bir düşüncesi olmadığını öğrencilerine de anlatıyor.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bir arada!

KAPTAN HIRS KÜPÜ

Başkan Ali Koç'un, "Daha fazla sahaya odaklanmalı" dediği Mesut Özil, idmanlardaki performansı ve hırsıyla öne çıkıyor. Derbide kaptan olarak sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, geçmiş dönemlerde olduğu gibi idman sahasına en erken gelip, en geç ayrılan isim oluyor.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bir arada!

İRFAN GERİ SAYIMDA

Sakatlıktan tamamen kurtulduktan sonra önceki gün takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, derbiyi sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray maçı için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin yıldızı, yakın çevresine, "Bu maçta oynamayı çok istiyorum. Hocamız şans verirse galibiyet için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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