Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci bir arada!

Samandıra'da derbi öncesi hız kesmeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'nın yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasında takımın iki yıldızı Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik idmanlarda iki futbolcudan da istediklerini tek tek dile getiren Portekizli hoca, çalışmaların ardından takımın yıldız isimleriyle kısa süren toplantılar yapıyor. Ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen hücum gücü yüksek bir kadroyla sahaya çıkması beklenen Vitor Pereira, galibiyetten başka bir düşüncesi olmadığını öğrencilerine de anlatıyor.





KAPTAN HIRS KÜPÜ



Başkan Ali Koç'un, "Daha fazla sahaya odaklanmalı" dediği Mesut Özil, idmanlardaki performansı ve hırsıyla öne çıkıyor. Derbide kaptan olarak sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, geçmiş dönemlerde olduğu gibi idman sahasına en erken gelip, en geç ayrılan isim oluyor.



